Gestern war Welttag des Kusses, und wir hoffen, er wurde fleißig begangen. Küssen ist gesund, macht froh und ist besser als viele andere Beschäftigungen, die der Mensch so erfunden hat, etwa streiten, „zweite Kassa!“ rufen oder Krieg führen. Es gehört weltweit viel mehr geschmust!

Und es gehört weltweit mehr gelesen. Wobei: Jetzt ist Urlaubszeit, also Zeit zum Lesen. 44 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen geben an, ihr liebstes Hobby sei Lesen, berichtete der KURIER. Laut einer Umfrage wollen 69 Prozent im Urlaub ein oder zwei Bücher lesen, 18 Prozent drei bis vier, und 13 Prozent gaben an, sogar mehr als fünf Bücher lesen zu wollen.

Lesen weitet das Denken, man lernt neue Welten und Gedankengebäude kennen und verzichtet dann womöglich darauf, die Menschen in normal und nicht normal Denkende einzuteilen. In diesem Sinne: Lesen und schmusen, dann wird der Sommer gut.