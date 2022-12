Der 1. Jänner fällt heuer auf einen Sonntag. Das ist günstig für die Silvestervorsätze. Psychologen sagen, der ideale Tag, um sich zu ändern, ist der Montag – denn der Montag steht für einen Neubeginn und ist weniger pathetisch beladen als der Neujahrstag. Außerdem ist man dann meistens ausgeschlafen.

In den Fitnesscentern ist im Jänner Hochbetrieb. Die neuen Kunden werden „Vorsätzler“ genannt, im Jänner trainieren sie wie wild in ihren neuen Trainingsanzügen, die sie zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, im Februar sind sie meist schon wieder weg.

Ja, bei Vorsätzen ist es wichtig, sich realistische Ziele zu setzen. Seinen Körper innerhalb weniger Tage in etwas zu verwandeln, mit dem man auf Instagram Likes erntet, ist vielleicht nicht ganz realistisch.

Der Dreifach-Olympiasieger Matthias Mayer wurde bei seinem Rücktritt gefragt, was er jetzt zu tun gedenke. Seine Antwort: „Leben“. Vielleicht der beste Vorsatz.