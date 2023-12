Ein Vorsatz reicht nicht. Es braucht auch ein Ziel mit Bananen

Zwei Wochen = fünf Stunden. Mehr als diese paar Stunden Bewegung hat die an sich motivierte neue Sportkolumnenschreiberin nicht geschafft, seit der Vorsatz von "einer Stunde Sport täglich" laut gerufen und an dieser Stelle festgeschrieben wurde. (Das Geständnis tippt sich leicht, fühlt sich aber nicht so an.)

➤ Mehr lesen: Eine Stunde Sport am Tag. Was kann da schon schieflaufen?

14 Tage mal eine Stunde täglich wären 14 Stunden Sport, aber hallo, 5 ist ja auch eine schöne, halbrunde Zahl. Vor allem, wenn jüngste Studien sagen, 22 Minuten moderate bis anstrengende Bewegung pro Tag seien ausreichend für einen gesunden Lebensstil.

Nur das Faultier ist zufrieden

"Ha!", ruft das innere Faultier zufrieden. "Dann hast du dein Soll mit nur fünf Stunden auch erfüllt."