Eine Stunde Sport. Täglich. Was kann da schon schieflaufen?

Diese Uhr befindet jedoch seit geraumer Zeit, ihre Trägerin habe "keinen Zustand“ und zeigt vorwurfsvoll die Laufbilanz. Acht Kilometer. Für November. Den ganzen November. (Die Schritte Arbeit – Couch – Lieblingsserie hat sie gemeinerweise nicht mitgezählt.) Ich laufe, aber nicht mehr so regelmäßig wie früher.

Nur kein Stillstand mehr

Ich gehe ins Fitnesscenter, aber nicht mehr so freudig wie früher. Diese neue bequeme Routine wiegt schwer, auch auf der Waage. Also ein Neujahr-Vorsatz am Jahresende: Eine Stunde Bewegung am Tag, nur kein Stillstand mehr.

"Aber hast du die Zeit?“, fragt mein inneres Faultier hinterlistig und macht es sich auf der Couch gemütlich für den nächsten Serienmarathon, in der Disziplin sind wir zwei mittlerweile olympiareif.

Das innere Faultier, der Saboteur

Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, drei Stunden für Hausarbeit, einkaufen, essen… macht 19 Stunden, nicht 24. Es kann also nicht an der Zeit liegen. Dann ist es die Motivation? Die richtige Sportart? Zu viel Sonne, zu viel Stress, zu weiter Weg ins Fitnesscenter?

"Es liegt nur an dir", ätzt mein inneres Faultier boshaft. Ich werfe mit den Laufschuhen nach ihm. Und morgen ziehe ich sie dann wieder an. Arnold rät zwar, „tu es heute“, aber ich bin ein Morgenmensch.

