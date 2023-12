Unser Leser Bernhard G. berichtet, dass ihm kürzlich die Formulierung passierte: „Es gibt Engpässe, Länge mal Breite.“ Das ist natürlich wunderschön: Die Vorstellung, dass etwas Länge mal Breite eng ist, erheitert doch sehr.

Zu Weihnachten gibt es keine Engpässe an Konflikten, Länge mal Breite. Laut Statistik gibt es zwei Wochen vor dem Fest die meisten Trennungen. Ein britisches Unternehmen hat zu diesem Zweck den Beziehungsstatus von Paaren in der Vorweihnachtszeit ausgewertet.

Die Gründe dafür sind logisch: Im Advent steigt der Stresslevel, man braucht noch dringend Geschenke, in der Arbeit ist besonders viel zu tun, und man hatjede Menge soziale Verpflichtungen. Außerdem zieht man am Ende des Jahres Bilanz und stellt oft fest, was alles nicht passt.

Dabei wäre jetzt Gelegenheit, sich zu erinnern, was man aneinander hat, Länge mal Breite.