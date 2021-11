Lachen erlaubt

Das Lachen fällt derzeit schwer. Was die Laune heben kann, sagt eine psychologische Studie: Schon jetzt mit dem weihnachtlichen Dekorieren zu beginnen – denn das vermittelt Glücksgefühle. Echte Profis verlegen sogar den Weihnachtsstreit auf den 24. November vor und trennen ihn dadurch zeitlich vom Auspacken von Socken, Krawatten und Nasenhaartrimmern.

Der Baum darf heuer, finden Designer, auch schief sein (in NÖ sagt man „schöch“). Das hilft beim Lachen – und bei Besuchen auf dem Wiener Rathausplatz.

Gelacht wird übrigens in jedem Land anders, ergab eine Studie. In den USA lächelt man intensiver (multikulturelle Länder brauchen nonverbale Kommunikation). In Österreich grenzt das Lachen immer ans Weinen.

Lachen ist gesund, es schützt aber nicht vor Corona (und wieherndes Lachen schützt nicht vor Pferdewürmern). Wer geimpft ist, hat deutlich bessere Chancen, auch im nächsten Jahr noch nicht ausgelacht zu haben.