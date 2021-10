Kür der Kürbisse

Sind Sie getestet? Machen Sie doch heute den 2K-KURIER-Kürbistest! Welcher Typ sind Sie? Die beeindruckende Sortenvielfalt des Kürbis (ja, es gibt tatsächlich nicht nur den Kürbiscremesuppenkürbis) lässt Rückschlüsse auf Charakter, Wahlverhalten und politische Eignung zu.

Fangen wir an. Sind Sie Typ Butternuss? Außen patzweich, innen knallhart, dann können Sie in die Politik gehen. Oder Typ Flaschenkürbis: Dann können Sie in der Politik bleiben, solange Ihnen niemand den Stoppel zieht. Typ Turbankürbis: Integrieren Sie sich, danach reden wir weiter. Typ UFO-Kürbis: Dort landen Sie, wenn Sie sich nicht integrieren. Typ Chamäleonkürbis: Sie sind eindeutig Wechselwähler. Typ Rote Warze: Sie sind eindeutig kein Wechselwähler. Typ Ölkürbis: Immer gut geschmiert, lassen Sie sich nur nicht erwischen. Typ Herkuleskeule: Sie sind ein reiner Zierkürbis. Ungenießbar. Machen Sie sich vom Acker! Typ Expertkürbis: Ideal zum Gesichter-Schnitzen und somit zur Bildung einer Expertenkürbisregierung.

Apropos Schnitzen: Wenn Ihnen das Leben einen Kürbis gibt, machen Sie ein lachendes Gesicht (daraus). Danke! Wir wussten es doch. Sie sind eindeutig Typ Heart of Gold.