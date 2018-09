Kluge Schweine!

Unlängst war von einer Studie zu lesen, wonach Ziegen zwischen freundlichen und unfreundlichen Menschengesichtern unterscheiden können (da können die Ziegen mehr als manche Wiener, die erkennen Gesichter nur, wenn sie unfreundlich sind; einen lieben Gruß an dieser Stelle an den Kollegen und Ziegenfreund Jürg C.).

Jetzt berichtete der KURIER über eine Untersuchung, laut der Schweine sich Gesichter merken können, ihr eigenes Spiegelbild erkennen und miteinander intensiver kommunizieren als manche Ehepaare. Schweine sind demnach ungefähr so intelligent wie Hunde. Hunde aber werden gestreichelt, Schweine gegessen.

Schweine haben nämlich einen evolutionären Nachteil: Sie schmecken grandios (wobei: Massenhaltungsschweine schmecken wie ausgekochte Unterstufler-Turnschuhe). Schweine zu essen, ist irgendwie verständlich. Sie mies zu behandeln, ganz und gar nicht.