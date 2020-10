Kim Kardashian: Sie ist da

Kim Kardashian wird heute 40 Jahre alt.

Kim wer, Kim was, werden Sie jetzt vermutlich sagen. Und sich wahrscheinlich selbst nicht glauben, es sei denn, sie haben die vergangenen zehn, 15 Jahre als Einsiedler in einem Baumhaus gelebt. Das ist ja das Gnadenlose an Kim Kardashian: Dass es völlig unmöglich ist, sie nicht zu kennen.

Kim Kardashian ist berühmt für ihre Mode und ihre Parfüms, berühmt für ihr Gesäß, berühmt dafür, dass ihr Mann Kanye West ein verhaltensorigineller Rapper und nicht ganz so berühmt ist wie sie. Vor allem aber ist Kim Kardashian berühmt dafür, Kim Kardashian zu sein.

Kim Kardashian (und das ihr angeschlossene Familienunternehmen) ist DER Weltstar des Instagram-Zeitalters. Sie ist jederzeit bereit, einfach zu existieren und der Öffentlichkeit diese Existenz mitzuteilen. Mehr muss sie nicht machen. Kim Kardashian ist da und geht nicht mehr weg.