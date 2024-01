Kettenrauchen

Margrethe von Dänemark hat mit dem Rauchen aufgehört. Also, eh schon voriges Jahr. Jetzt hat sie auch noch abgedankt. Ob die ehemalige Kettenraucherin in der Pension wieder mit dem Rauchen anfangen wird, ist unklar.

Wissen über Europas Königshäuser war früher weit verbreitet. Das hatte vor allem mit dem Lesezirkel zu tun, der beim Friseur und bei der Oma aus Neue Post, Freizeit-Revue, Tina und Praline (für den Opa) bestand. Da wurde neben den beliebten Vorher-Nachher-Fotostrecken allerlei royaler Tratsch vermittelt. Nach dem Oma-Besuch wusste man alles über den Einzug ehemaliger Kindergärtnerinnen und Stewardessen in Europas Königshäuser. Am liebsten las man aber über das schlechte Benehmen der kurzbeinigen Corgys, die das Protokoll am englischen Hof störten. Die untersetzten Hunde sind ja leider schon lange Geschichte. Jetzt also auch die Aschenbecher-Margrethe. Ein bisschen traurig ist das.