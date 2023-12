Was für ein einleuchtender Gedanke: Wie viel Zeit verschwendet man ja wirklich in den düsteren Ecken des weiten Landes. Wozu eigentlich? Nehmen wir uns also heute einfach keine Zeit dafür, das Internet mit Zorn vollzuschreiben, die jeweils andere Generation blöd zu finden, versäumten Chancen nachzutrauern, Meinungskrieg statt Politik zu machen, uns vom Hass einfangen zu lassen. Die Seele wird es danken.