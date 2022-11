Es gehört zum Wesen der RealitĂ€t, dass sie oft unerfreulich ist. Wir finden die Brille nicht, weil sie im KĂŒhlschrank liegt. Immer, wenn wir das Radio aufdrehen, lĂ€uft „Last Christmas“. Wenn das Brot runterfĂ€llt, landet es auf der Nutellaseite. Und da reden wir noch gar nicht vom Krieg, von der Pandemie und vom Strompreis.

Es zĂ€hlt zum Wesen des Menschen, dass er sich Unangenehmes gerne mit Übersinnlichkeit erklĂ€rt: Immer ist unsere Fahrspur die langsamste, da muss doch ein Fluch dahinterstecken? Mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung glauben an Hexen, ergab eine Studie. In Österreich glauben 19 Prozent an Hellseherei, 28 Prozent an Telepathie und 27 Prozent an Wunderheilung, so eine andere Untersuchung.

Übrigens: Eine Milliarde Menschen auf der Welt ist von Hunger betroffen (die Zahl ist zuletzt stark gestiegen). Dabei wĂ€re es keine Hexerei, uns alle gerecht zu ernĂ€hren.