(K)ein Ort der Stille

Von der U3 Schlachthausgasse kommend, ist es noch ein kleiner Spaziergang. Vorbei an der Marx Halle, vorbei am T-Mobile-Center, dessen Größe sich einem erst richtig erschließt, wenn man direkt darunter steht, vorbei am Mistplatz des 3. Bezirks und noch ein wenig stadtauswärts.

Und dann ist er da, der Friedhof St. Marx, Wiens einzig verbliebener Biedermeier-Friedhof. 1784 wurde er als einer von fünf „Communalen Friedhöfen“ außerhalb der Stadt errichtet. Denn Kaiser Joseph II. ließ aufgrund seiner „Seuchen- und Hygieneverordnung“ alle Friedhöfe im damaligen Stadtgebiet schließen. Der bekannteste Begrabene auf dem St. Marxer Friedhof ist Wolfgang Amadeus Mozart. Auch Prater-Unternehmer Basilio Calafati wurde hier beigesetzt, ebenso Ludwig Josef Montoyer – laut Grabsteininschrift „Erbauer des Palais Rasumovsky und der Albertina“. Zumindest Letzteres dürfte ein bisschen übertrieben sein: Montoyer war nur für den Umbau der Albertina zuständig.