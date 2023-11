Karli wird 75

Am Dienstag wird König Charles III. 75 Jahre alt. Feiern wird er nur mit anderen 75-Jährigen. Er ist halt skurril, oder, wie die Briten sagen, quirky.

König ist ja nicht unbedingt eine gute Hack’n. Man ist weniger Mensch als öffentliches Ausstellungsstück auf zwei Beinen. Und dann hat man noch die renitente Verwandtschaft, die keine Gelegenheit auslässt, die Familie in der Öffentlichkeit lächerlich zu machen.

Charles – in Österreich auch bekannt als Ohrenkarli – ist in seinem Land erstaunlich beliebt. Er macht im Unterschied zu seiner Mutter kein Geheimnis aus seinen Ansichten, er gilt als Grüner, angeblich umarmt er Bäume. Was weiß man noch über ihn? Er liebt rote Eichhörnchen und hasst eckige Eiswürfel. Er soll sehr sensibel sein und zeigte sich als aufbrausend.

Die Engländer mögen ihn. Und sie sehen ihm nach, dass er sich sogar die Schuhbänder bügeln lässt und exakt 2,5 Zentimeter Zahnpasta auf der Bürste will.