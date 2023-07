Kacki und Orkxit

Eine Gratiszeitung schrieb ĂŒber ein prominentes Paar beim Grad Prix von Österreich: „Er im lĂ€ssigen Pullover mit Kacki-Hose, sie ganz in Weiß.“ Klingt nach einem scharfen Kontrast, weiß und Kacki. Da hilft dann auch der lĂ€ssige Pullover nicht mehr viel.

Wie kommen wir jetzt von Spielberg in der Steiermark auf die Orkneyinseln? Vielleicht so: Auf den Orkneys trĂ€gt man selten Kaki-Hosen, dafĂŒr ist es dort zu kalt. Aber dort tut sich Interessantes: Die zu Schottland gehörende Inselgruppe im Nordatlantik erwĂ€gt, sich von Großbritannien zu trennen und kĂŒnftig zu Norwegen zu gehören. Britische Medien sprechen bereits in Anlehnung an den Brexit vom Orkxit.

Bleibt zu hoffen, dass dies nicht Schule macht und zum Beispiel die Steiermark beschließt, den Steierxit zu vollziehen, sich von Österreich zu trennen und sich kĂŒnftig im Nordatlantik als Insel neben Norwegen zu platzieren. Es wĂ€re nicht nur um den Grand Prix schade.