Junge Nostalgie

Die Jugend von heute (der Autor hĂ€tte sich nie gedacht, dass er einmal einen Satz mit „Die Jugend von heute“ beginnt!) ist nostalgisch, berichtete der KURIER. Vor allem die Achtziger-Jahre sind jetzt, da sie seit 33 Jahren vorbei sind, besonders beliebt.

So denken kann man natĂŒrlich nur, wenn man die Achtziger-Jahre nicht selbst miterlebt hat. Wir sagen nur: Phil Collins! Asymmetrischer Popper-Haarschnitt! In die Socken gestopfte Hochwasser-Hosen! Und wer je ein Video der Rockband Whitesnake aus dieser Zeit gesehen hat, mit Dauerwellen, LedermĂ€nteln und rosa Gitarren, der weiß: Die Achtziger-Jahre waren keine einfache Zeit, um jung zu sein.

Der Grund fĂŒr den Retro-Trend liegt, sagen die Experten, in den vielen Krisen der Gegenwart. Man sehnt sich nach einer besseren Zeit.

Das ist ja das Schöne an der Nostalgie: Man kann sich an eine Vergangenheit erinnern, die es so nie gegeben hat.