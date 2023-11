Im KURIER-Interview sagte die schottische Schriftstellerin A. L. Kennedy über die Kunst des Beginnens: „Es geht darum, von null zu beginnen.“

In der Tat ist es interessanter, neu anzufangen, als über missglücktes Altes zu jammern. Um ein positives Schlusswort gebeten, sagte Kennedy übrigens: „Junge Hunde sind süß.“

Und damit sind wir beim Kabarettisten Andreas Vitásek. Der sagte im KURIER: „Ich hätte schon ganz gerne, dass die Leute fröhlich nach Hause gehen. […] Jetzt will ich den Leuten Mut und Hoffnung machen.“ Denn: „Die Stimmung ist mies, was auch kein Wunder ist. Wir leben in unsicheren Zeiten.“

Mut und Hoffnung, zwei Waren, die es überall gibt, obwohl man sie nicht im Supermarkt kaufen kann.

Was lernen wir daraus? Vielleicht dieses: Wir sollten mehr lachen, öfter etwas beginnen und uns unbedingt junge, süße Hunde anschauen.