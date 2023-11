Johannas Fest: Wenn Gastgeber beim Trinkgeld knausern

Sehr konservativ geschätzt, musste die Rechnung mit Getränken etwas mehr als tausend Euro ausgemacht haben. Martin bezahlte mit der Kreditkarte und legte dann zehn Euro Trinkgeld in bar auf den Tisch. Ingrid „fremdschämte“ sich in Grund und Boden für ihren Gastgeber.

„Ob sie wohl was dazulegen sollte?“, überlegte sie kurz. – Nein, das geht gar nicht. Das wäre wie eine unausgesprochene Zurechtweisung. Zumindest würde sie damit klar zum Ausdruck bringen, was sie von Martin nach dieser an sich sehr großzügigen Einladung hielt: Nach außen Prunk und Protz, im Umgang mit Personal unverfroren knausrig. Kurz: Kein Mann von edlem Format!