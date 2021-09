Johannas Fest: Riskante Themen-Essen

Neulich lud ich sechs dezidierte Schwammerl-Aficionados zu einem Pilze-Essen. Ein Risiko, wenn man ausschließlich auf die erfolgreiche Suche nach frisch entfalteten Hutträgen im Wald setzt. Den Anlass zu dieser Einladung gab meine neue Bekanntschaft mit einem Schamanen. Der etwa 50-Jährige gab an, Pilze auch fernab bekannter Plätze zu suchen und immer fündig zu werden.

Er schaue die Baumkronen eines Waldes an, dessen Boden und den Verlauf des Wassers. Ob er sich denn zutraue, am Tag der Einladung genügend „mykologischen Proviant“ für die ganze Tafelrunde zu sammeln und aus seiner reichhaltigen „Wissensschatztruhe“ zu plaudern, beantwortete er schlicht mit einem „Eh klar!“ Es klang so überzeugend, dass ich gegen meine absicherungsfreudige Natur keinen „Plan B“ fasste. Es kam zum Super-GAU: Der „Trüffelhund“ des Schamanen war einen Tag vor der Einladung entlaufen. Was tun? Alle wieder ausladen? Ich entschied mich für das Verschieben der Einladung auf den 24. Oktober. Da bietet das Festival „Klangraum im Herbst“ in Waidhofen an der Ybbs gleich einen ganzen „sporenversetzten“ Tag mit Pilze-Essen, Schwammerlkunde vom „youtube-Mykohunter 365“ (Stefan Marxer) und einem Konzert des französischen Ausnahmepianisten Pierre-Laurent Aimard. Kein „Plan B“, aber ein „Upgrading“ sozusagen, das meine sechsköpfige Gästeschar – Gott sei Dank – gerne annahm!