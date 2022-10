Johannas Fest: Kulinarisches aus einem Topf

Vor ein paar Jahren war ich auf den Azoren. Neun Inseln sind es insgesamt, wie zufällig hinein verstreut in den Atlantik zwischen Portugal und New York. Das nach ihnen benannte Hoch war zwar gerade verreist in die Gegenrichtung: Es bescherte Österreich damals eine ganze Woche lang strahlend blauen Himmel und angenehme Temperaturen, während es über den zu Portugal gehörenden neun Eilanden jeden Tag regnete (wenn auch immer nur in kurzen Güssen). Auf der vulkanischen Insel São Miguel genoss ich Cozido, eine der typischen kulinarischen Spezialitäten. Die Einheimischen schichten in ihren Eintopf, was gerade vorrätig ist: Erdäpfel, Zwiebel, Lauch, Kraut, Kohl und Karotten, Paradeiser, Zicklein, Huhn, Kaninchen oder Schwein und Morcela, die azorianische Blutwurst. Deckel drauf und dann wird unterirdisch gekocht. Sieben bis acht Stunden – also rund einen Arbeitstag lang – bleiben die Töpfe unbeaufsichtigt in ihren ein Meter tiefen Erdlöchern, aus denen es neunzig Grad heiß herausdampft. Gourmets kommen auf ihre Kosten, wenn sie den Deckel des Topfes heben und ihnen das betörende Aroma der zu einem einzigartigen Ganzen vermählten Zutaten entgegenschlägt.

Eintöpfe gelten als „Soul Food“, lassen Experimentierfreudigen jede Menge Freiraum, man kann sie gut vorbereiten und sie machen wenig Arbeit.