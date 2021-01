Johannas Fest: Königin für einen Tag

Am 5. Jänner läutete es am Morgen an der Haustüre. Nach den vielen besuchfreien Monaten rechneten wir allenfalls mit einem Post- oder Paketboten. Aufgrund des bevorstehenden Feiertags allerdings hätten es natürlich auch die Spenden sammelnden Sternsinger gewesen sein können.

Vor der Tür stand aber unsere liebe Freundin Lilou mit einer großen weißen Schachtel. „Ich habe Euch eine ,Galette des Rois‘ gebacken“, sagte sie und übergab uns den verführerisch duftenden Karton. Lilou hat viele Jahre in Brüssel gelebt und sich dort zur großen Gaumenfreude ihres Bekanntenkreises ständig kulinarisch weitergebildet. In Belgien ist das Backen einer „Galette des Rois“ (Königskuchen) ebenso Tradition wie in Frankreich. Dort wird sie das erste Mal am 6. Jänner, dem Dreikönigstag serviert.

Im Süden Frankreichs wird der Königskuchen aus Brioche-Teig hergestellt, und zwar in zwei Varianten: Brioche nature in Form eines großen Rades mit Zuckerstreusel oder den provenzalischen Dreikönigskuchen mit kandierten Früchten.

Lilou hat die im Norden Frankreichs beliebte Variante der „Galette feuilletée“ aus Blätterteig gebacken. Der Teig wird mit einer Creme aus geriebenen Mandeln, Butter, Zucker und optional einem Schuss Rum oder Orangen-Likör bestrichen. Gelungen ist unserer Freundin ein Meisterwerk, nicht nur was Gaumenfreude, sondern auch was Augenschmaus betrifft: golden glänzend wie die Sonne und makellos kreisrund wie vom Zirkel gezogen liegt das Backwerk in der schönen weißen Schachtel.