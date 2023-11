Johannas Fest: Kochen für Schwangere

Wir haben Clarissa und Joachim eingeladen. Die beiden sind seit drei Jahren ein Paar. Und jetzt ist es offiziell: Sie ist im vierten Monat schwanger. – Endlich!

„Wir freuen uns auf den gemeinsamen Abend“, schrieb mir Joachim per SMS und listete auf, was ich schon und was ich nicht kochen darf: Keinen Alkohol in Soßen, nur Käse aus pasteurisierter Milch, keinen Essig. – Ist nicht so einfach in der Schwangerschaft“, lässt mich der werdende Papa wissen und bietet an: „Wenn euch das zu mühsam ist, laden wir euch gerne zu uns ein.“

„Das kriegen wir hin“, antwortete ich. Als Hauptgang plante ich Wiener Schnitzel vom Kalb mit dreierlei Salaten. Aber wie krieg’ ich Säure in den Salat, wenn ich keinen Essig verwenden darf, weil der angeblich auch Alkohol enthält? Ich rief meinen Gourmet-Freund René an: „Erdäpfelsalat ohne Essig – das geht gar nicht! Sofort wieder ausladen!“, rief er empört ins Telefon.