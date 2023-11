Ihr neuestes Faible liegt voll im Trend: Sie kocht Speisen nach, die auf die Tafeln berühmter Musiker gelangt waren. Am Couchtisch erspähe ich ein Buch mit dem Titel „Kochen macht Haydn Spaß – Gerichte mit Geschichte, Geschichten zu Gerichten.“ An diesem Abend servierte Susi als Auftakt „Franzuski Krumbirn“, in der Zeit der napoleonischen Kriege unter dem Namen „Französische Erdäpfel“ bekannt. Dabei handelt es sich um ein burgenländisch-kroatisches Rezept für ein Gratin.