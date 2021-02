Johannas Fest: Heringsschmaus und Dorada a la sal

Keine andere Abendeinladung erfreute sich über die Jahre hinweg sowohl bei unseren Gästen als auch bei uns Gastgebern gleich großer Beliebtheit. Wenn wir zum Heringsschmaus am Faschingsdienstag oder am Aschermittwoch einluden, gab es fast nur Zusagen. Nach dem üppigen Alkoholgenuss in der ausgelassensten Zeit des Jahres freuten sich wohl viele auf den Genuss des sauren Fischs, dem entgiftende Wirkung nachgesagt wird. Und vor der 40-tägigen Fastenzeit bis Ostern, die immer mehr Zeitgenossen auch mit überschaubarer Religiosität einhalten, fanden sich viele besonders gern zu einem geselligen Zusammentreffen ein.

Die Aussicht auf „Full House“ bei uns daheim freute uns genauso wie die Planung und Umsetzung des Buffets. Heringsschmaus in verschiedensten Varianten – vom klassischen mit Äpfeln, Zwiebeln und Gurkerln, über jenen mit Roten Rüben bis hin zu den exotischeren Varianten mit Curry etwa – war nur die Basis. Je nach Gästezusammensetzung und deren Einstellung zu Meeresfrüchten gab es neben diversen kalten und warmen Fischgerichten auch Muscheln und Krustentiere.

Schon allein die Optik des Buffets in seiner Farben- und Formenvielfalt war beglückend und meist passte das Ergebnis auch kulinarisch. Extreme Niederlagen, wie vor Jahren meinen ersten Versuch, eine „Dorada a la sal“ zuzubereiten, habe ich zunächst für längere Zeit verdrängt. Bei diesem Gericht handelt es sich um eine in einer Kruste aus Meersalz im Ofen gegarte Brasse. Wenn man es richtig macht, schlägt man Eiweiß ganz steif und unterhebt ein bis zwei Kilo grobes Meersalz in die Masse, die den Fisch einhüllen soll. Nach zwanzig bis dreißig Minuten im Backrohr ist das Bett betonhart und der Fisch butterweich, das Fleisch saftig und ganz zart salzig. Bei meinem Debüt habe ich die Haut der edlen Brasse leider mehrmals quer eingeschnitten, das Salz bloß mit Wasser vermengt.