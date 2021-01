Johannas Fest: Einladungen mit Hausverstand

– Strikte Distanzhalter: Unsere Freundin Edith zeigt uns regelmäßig, dass sie an uns denkt und uns zugetan ist. Immer wieder ruft sie an, um sich nach unserem Befinden zu erkundigen und manchmal schickt uns die Unternehmerin durch Boten kulinarische Grüße. Persönliche Begegnungen aber scheut die 65-Jährige wie der Teufel das Weihwasser: Als wir ihr umgekehrt ein kleines Demel-Care-Paket aus Wien vorbeibringen wollten, winkte sie uns aus zehn Metern Entfernung zu und hieß uns, das Geschenk am Garagentor zu deponieren. Edith und ihren Mann Albert auch nur auf ein Glas Glühwein in unseren Garten einzuladen, käme wohl schon einem unsittlichen Antrag nahe.

– Die Wohnzimmer-Tester: Karl und Michael, zwei ebenso begnadete wie leidenschaftliche Köche und Gastgeber, treffen zweimal pro Woche Menschen zum Abendessen, meist in ihrer Wohnung. Da auch sie auf „Nummer sicher“ setzen, haben sich die beiden mit sehr zuverlässigen Selbsttests eingedeckt. Vor jeder Zusammenkunft heißt es „Nase bohren“ für Gäste wie Gastgeber.

– Die Maßvollen: Die Einladungen von Annemarie und Andreas, einem in der Kommunikationsbranche höchst erfolgreichen Paar, sind legendär: Sowohl was die Zusammensetzung der Gäste, das Ambiente der Wohnung, als auch was die kredenzten Speisen und Getränke betrifft, alles einzigartig. Jetzt setzen die Eheleute auf eine Einladung pro Woche für jeweils nur zwei Personen mit vertrauenswürdigem – das heißt vorsichtigem – Lebenswandel.

– Welchem Beispiel wir folgen? Auch wir haben uns jetzt mit höherpreisigen Selbsttests ausgestattet und halten uns im Übrigen an ein Immanuel Kant zugeschriebenes Zitat: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“