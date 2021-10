Johannas Fest: Gemeinsam tanzen, segeln, kochen

Noch schlimmer ging unser gemeinsamer Besuch einer Segelschule aus, als wir den Grundschein erwerben wollten. Mehrmals kenterten wir fast, weil die Kommandos desjenigen, der gerade am Ruder saß, für den jeweiligen Mitsegler unklar waren; oder weil sie einfach ignoriert wurden und der Vorschoter nach der Wende seinen Platz nicht wechselte. Die Lehrer trennten uns dann bootsmäßig, da sie ein letales Ende der sich abzeichnenden Ehetragödie durch „Mord an Bord“ befürchteten. Was miteinander tanzen, segeln und kochen gemeinsam haben? Soll die Performance gelingen, bedarf es einer klaren Zielformulierung. Wenn zwei Herzen nicht immer im Dreivierteltakt schlagen, ist jeweils ein Beteiligter (wer, das kann wechseln) festzulegen, der das Sagen hat. Auf dem Parkett führt der Mann, auf See gilt: Der Skipper hat immer recht. In der Küche ist es ratsam, einen Maître zu bestimmen.

Hilfreich ist auch eine schon Tage vor der Einladung erstellte To-do-Liste mit präzisen zeitlichen und räumlichen Angaben, wer was wann wo zu erledigen hat. So vermeidet man in der Küche das Autodrom-Symptom, das sich regelmäßig am Parkett übervoller Ballsäle einstellt. Mit der klaren Verteilung von Verantwortung kommt man besser durch Wind und Flaute, es brennt weniger an und es geht kaum mehr was über. Das wirkt sich positiv auf den Wohlgeschmack des Menüs aus, auf die Harmonie unter den Gastgebern und damit auf die entspannte Stimmung der Einladung. Das sind schließlich neben den Gaumenfreuden die wichtigsten Zutaten für ein gelungenes Fest!