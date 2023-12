Johannas Fest: „Fondue isch guet und git e gueti Luune“

„Bei Euch oder bei uns?“, fragt Richard, nachdem wir ausgemacht haben, uns zu einem Community-vertiefenden Adventabend zusammen zu tun. „Bei Euch“, antwortete ich wie aus der Pistole geschossen. Meine Intention war es nicht, die Arbeit auf unsere Freunde abzuwälzen, sondern den Geruch. Richard und Ferdinand haben nämlich eine kleine Terrasse. Wir waren uns einig, dass nichts so in die Vorweihnachtszeit passt, wie ein gemütlicher Käsefondue-Abend. Im Freien, bei Schnee und Eis wärmt die köstliche cremige Speise nicht nur den Magen, sondern auch das Herz. „Fondue isch guet und git e gueti Luune“, so das Credo der Eidgenossen. Viele von ihnen halten das Nationalgericht ohnehin für die beste Medizin gegen den Winter-Blues.