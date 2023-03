Johannas Fest: Ein Kraut, das polarisiert

Die Magnolienblüten sind aufgegangen, die Forsythien strahlen grellgelb und die Pfirsichbäume erfreuen mit ihrer pinken Blütenpracht – endlich wieder Frühjahr!

Heuer ist es für mich scheinbar ganz plötzlich gekommen. Anfang März habe ich im grünen Prater in Wien die ersten zarten Bärlauch- Blättchen erblickt, noch zu klein, um sie zu ernten. Zwei Wochen später waren die wildromantischen Pfade entlang der noch nackten Laubbäume schon mit den typischen, üppigen, sattgrünen Teppichen aus „Allium ursinum“, so der lateinische Name der Pflanze, überzogen. Sie aufzufinden, ist denkbar einfach: Man muss immer nur der Nase nachgehen. Schließlich verströmt das mit dem Knoblauch verwandte Zwiebelgewächs einen unverkennbaren Duft, der für seine Liebhaber Gaumenfreuden verheißt, für seine Gegner hingegen einen olfaktorischen Affront darstellt. – Kein Zweifel, das Wildkraut spaltet die Essgesellschaft!

Ich gehöre zur ersten Gruppe. Ich liebe seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten – von Brotaufstrichen, Pestos über die Bärlauchsuppe bis hin zu den in Essig eingelegten Knospen. Dabei ist das zur Ordnung der Spargelartigen zählende Gewächs nicht nur schmackhaft. Die Römer kultivierten Bärlauch unter dem Namen „Herba salutaris“. Sie verzehrten ihn als das Gesundheitskraut schlechthin.