Johannas Fest: Ein Fest für die Gaumen-Influencer

Freitag der Vorwoche waren wir zur feierlichen Award-Verleihung an FoodbloggerInnen eingeladen. Ihre Blogs haben so unterschiedliche Namen wie „Zungenspitzengefühl“, „Allesmitderhandgemacht“, „Genusskind“ oder „Frag die Oma“.

Was allen Autorinnen und Autoren der Foodblogs gemeinsam ist: Die Botschaft des leidenschaftlichen und gesunden Kochens, ihr Beruf ist Berufung, sie brennen für das, womit sie ihr Brot verdienen. Ob mehr als die Butter drauf ist, hängt von der Zahl ihrer Follower ab. Und davon, überhaupt Sponsoren zu finden – und wenn, die richtigen Unterstützer, die zwar Geld fließen lassen, aber keinen Einfluss auf Inhalte ausüben.

Es war heuer die 12. Preis-Verleihung, zu der AFBA (Austrian Foodblog Award)-Initiatorin Alexandra Palla die Gourmet-Community zusammentrommelte.

"Gleisgarten" als neue Eventhalle

Die Stimmung der Gäste war ansteckend fröhlich, die Location zum Staunen. In der noch nicht offiziell eröffneten Markthalle „Gleisgarten“ gab es viel zu sehen: Gleich beim Eingang sind sieben Olivenbäume mit imposant dicken Stämmen aus Spanien zu bewundern, weiter hinten ragen achtzehn gigantisch hohe Palmen fast bis an die Decke. Eingepflanzt wurden die Bäume, die alle ihr eigenes Bewässerungssystem haben, in den ehemaligen Schächten unter den Schienen.