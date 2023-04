Johannas Fest: Der letzte Weg des Spitzenkochs

Was die Ingredienzien einer würdigen Verabschiedung sind? Eine liebevoll gestaltete Parte, ein Foto oder eine Diashow vor dem Sarg und ebenso emotionale wie informative Trauerreden, in denen an die Einzigartigkeit des Toten erinnert wird. Und dann natürlich ein Leichenschmaus, bei dem Begräbnisgäste zu einer Community verschmelzen.

Gerer hat unzählige Jungköche ausgebildet. Wie aus deren Reden hervorging, war er für sie ein Ermöglicher, einer der weder mit der Weitergabe seiner Erfolgsrezepte noch mit Lob geizte. Er hatte ein großes Herz, war hilfsbereit und spendabel, er war einer, dem die Trauergemeinde wohl mehr verdankte, als er ihr: viele spontane Einladungen, kulinarische Höhepunkte und geistreiche, humorvolle Gespräche. Auf der Parte stand neben Gerers Foto ein Zitat vom großen Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe: „Kein Genuss ist vorübergehend, denn der Eindruck, den er zurücklässt, ist bleibend.“ – Wie wahr, passender könnte man es im konkreten Fall nicht ausdrücken!