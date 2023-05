Johannas Fest: Der Laptop bleibt draußen

Normalerweise platzt mir da der Kragen zuerst, aber diesmal war die Frustrationstoleranz meiner Nichte schneller erschöpft. Sie pflanzte sich vor dem Störenfried auf und fragte ihn scharf: „Sagen Sie, haben Sie kein Büro?“ – Die Intervention war erfolgreich: Augenblicklich beendete er sein Gespräch.

Noch schlimmer kann es hergehen, wenn jemand seine Videokonferenz am Nachbartisch abhält. Das mag die übrigen Gäste kalt lassen, wenn sie in einem Burger-Lokal Nahrung aufnehmen, um ihren Hunger zu stillen. Sind sie in einem besseren Etablissement, in dem es zu genießen gilt, ist das ein absolutes No-Go!

In der Schweiz schieben immer mehr Gastronomen der Umfunktionierung ihrer Lokale zu Büros einen Riegel vor: Sie verbieten den Laptop am Tisch. Eine weise Entscheidung im Sinne des Umsatzes und des Genusses!