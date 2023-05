Johannas Fest: Auf des Messers Schneide

„Schneiden ist ein Lebensgefühl, wenn man das einmal erlebt hat, kann man nicht mehr weg davon“, brachte es der eidgenössische Vorzeigekoch Richard Kägi auf den Punkt.

Wer sich einmal zu einer Investition in ein Victorinox-Damast-Brotmesser (599 €) oder in einen Nesmuk Soul Slicer (16 Zentimeter, 370 €) entschieden hat, hütet diese wie seine Augäpfel. Schließlich droht von überall her Gefahr: von der Putzfrau, die sie in den Geschirrspüler legt, der besseren Hälfte, die sie mit der grünen Schwammseite malträtiert, oder auch nur so zu anderen Messern in die Schublade bugsiert, dass sie zerkratzen. Am besten schenkt man zum Schneidewerkzeug eine versperrbare Schatzkiste mit und legt den GefährderInnen der Schärfe somit das Handwerk!