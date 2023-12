Johannas Fest: Damit das Fest nicht zur Zerreißprobe wird

Ein wahres Desaster

Sie wird diesen Heiligabend nie vergessen. Es lief nämlich so ziemlich alles schief, was nur danebengehen kann. Alices Schwager kam zwei Stunden zu spät, weshalb der Braten im Rohr völlig austrocknete. Der Hund ihres Bruders, ein Labrador, freute sich über das Roastbeef, das auf einem Beistelltisch scheinbar für ihn auf Augenhöhe angerichtet war. Dann gerieten noch Alices Schwester und deren Tochter miteinander in Streit. Türen wurden geknallt und die Großmutter war in Tränen aufgelöst. – Das große Fest geriet zu einem wahren Desaster. Für Otto, in dessen Familie immer alles sehr harmonisch und organisiert abläuft, war dieser Abend – gelinde gesagt – mehr als befremdlich.

„Wenn das noch einmal passiert, komme ich Weihnachten nie wieder“, drohte Alice. – Das saß! Im Folgejahr präsentierte sich ihr Clan als Bilderbuchfamilie, traute Harmonie, gemeinsamer Gesang, Weihrauchduft, haubenverdächtiges Menü. – Was war passiert? Lachend erzählte mir Alice, dass sich die Familie im Sommer heimlich getroffen habe, um Weihnachten zu üben! So einzigartig das anmutet, so wenig abartig ist es. Schließlich ist Weihnachten mit all den unterschiedlichen Erwartungen der geladenen Verwandten eine der größten familiären Herausforderungen im Jahr.