Johannas Fest: Augenschmaus oder Gaumenfreude

Keine Chioggia Rübe gleicht der anderen, jede hat ein anderes Muster. Ihre Heimat ist Venetien, mittlerweile wird sie allerdings auch im Burgenland und in Wien angebaut. Sie wird fast immer roh serviert, weil ihre Zeichnung so am besten zur Geltung kommt. Roh schmeckt die Chioggia Rübe gut, ihre cremig-feste Textur kommt aber erst gekocht oder im Ofen gegart zur vollen Geltung. Kocht man sie in Wasser, verblassen die schönen Spiralen allerdings leider gänzlich. Für Köche gilt es also, zwischen Augenschmaus und Gaumenfreude zu entscheiden. Einen Ausweg gibt es doch: Ein Teil der Rübe wird im Ofen mit grobem Salz und Thymian eingewickelt in Aluminiumfolie gegart, der Rest kommt roh auf die Teller.