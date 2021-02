Johannas Fest: Aphrodisiaka und Valentinstag

„Und, wohin wirst Du mich ausführen am 14. Februar?“, scherzte ich vergangenen Dienstag. „Wieso, was ist da?“, reagierte mein Mann mit einer Gegenfrage. „Na, Valentinstag!!!!“ Über seine fundamentalistische Oppositionshaltung gegenüber diesem „aus den USA importierten Kommerz-Terror“, so der Göttergatte im O-Ton, hatte er ganz vergessen, dass bei uns voraussichtlich bis nach Ostern ohnehin keine Lokale geöffnet sein werden.

Damit, dass das Valentinstags-Brauchtum wie etwa auch die Halloween-Partys aus den USA nach Europa importiert worden seien, hat mein Mann gleichzeitig recht und auch nicht. Verkürzt erklärt: Der Gedenktag des heiligen Valentinus am 14. Februar wurde von Papst Gelasius (Pontifikat von 492 bis 496) für die ganze Kirche eingeführt. Bischof Valentin von Terni soll zahlreiche Liebespaare, denen die Heirat auf Befehl des Kaisers wegen ihres unterschiedlichen Standes verwehrt war, getraut und sie anschließend mit Blumen aus seinem Garten beschenkt haben.

Im 18. Jahrhundert entwickelte sich in England der Brauch, dass Liebende einander Blumen und Süßigkeiten schenkten und Grußkarten („Valentines“) schickten. Im 19. Jahrhundert importierten Auswanderer ihre Traditionen auch in die Vereinigten Staaten Amerikas. Nach dem Zweiten Weltkrieg gewann der Valentinstag in Europa durch in Deutschland stationierte US-Soldaten wieder an Bedeutung als Tag der Liebe, an dem in Blumen, Schokolade und mit zunehmendem Wohlstand in gemeinsame Erlebnisse wie „Fine Dining“ und Kurzreisen investiert wurde.