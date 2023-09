Johannas Fest: Ansteckender Erntedank

Vergangenen Sonntag gab es eine Premiere für mich: Karin und Peter luden uns auf das bäuerliche Gehöft seiner Eltern ein. Der Anlass: Das Erntedankfest, das an die Abhängigkeit des Menschen von der Natur erinnern soll. Für gewöhnlich wird es am letzten Sonntag im September oder am ersten Oktobersonntag mit Gottesdiensten und Prozessionen gefeiert.

Im niederösterreichischen Mostviertel war man – aus welchen Gründen auch immer – seiner Zeit um eine Woche voraus. Der Altar der Kirche war kunstvoll geschmückt. In einem alten Wagenrad präsentierte sich farbenprächtig die Vielfalt an Obst und Gemüse, der essbare Lohn für ein Jahr schweißtreibende Landwirtschaft. Blasmusik von der örtlichen Kapelle begleitete die Prozession, an deren Spitze eine prächtige Erntekrone – geformt aus Getreideähren und verziert mit bunten Wiesenblumen und Schleifen – getragen wurde.