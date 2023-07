In den sozialen Medien liest man zuletzt immer wieder, wir Menschen müssten „den Planeten retten“. Dahinter steckt in Wahrheit Hybris, also Hochmut oder Anmaßung. Denn der Planet ist nicht in Gefahr. Dem Planeten ist es in Wahrheit völlig wurscht, ob seine Atmosphäre zwei Grad wärmer ist oder nicht und ob auf ihm Menschen leben oder nicht. Dem Planeten wird es auch noch gut gehen, wenn wir längst nicht mehr da sind.

Der Weltraummediziner Hanns-Christian Gunga sagt im KURIER-Interview: „Die Erde braucht uns nicht, die wird auch ohne die Spezies Mensch zurechtkommen.“ Gunga plädiert daher „mit Vehemenz“ dafür, „dass wir unseren Planeten instand halten“. Gunga: „Aber da müssen wir alle auf diesem Planeten an einem Strang ziehen. Und das ist in der Tat eine Herkulesaufgabe.“

Denn darum geht es: Wir müssen nicht den Planeten retten, sondern uns selbst. Wollen wir das?