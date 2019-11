Nach wie vor eifrig diskutiert wird über die Entscheidung des Bilder-Netzwerks Instagram, bestimmte Fotofilter wieder zu entfernen – nämlich jene, die automatisch Gesichter an die Ideale der Schönheitschirurgie anpassen.

Es geht um einen bewussteren Umgang mit der digitalen Selbstdarstellung – zu langes Verweilen in der gefilterten Welt verzerrt nämlich die Wahrnehmung. In der realen Welt sieht man vor allem viel optische Durchschnittlichkeit – Gottseidank, makellose Schönheit alle nasenlang (oder besser: nasenkurz) wäre kaum zu ertragen. In den sozialen Medien gibt es aber genau das: Alle sind wahnsinnig schön – nur man selber ist es nicht (das sagt der Spiegel, die einzige unbestechliche Selfie-Maschine der Welt).

Dabei wollen wir in Wahrheit nur eines, sagt der Philosoph Konrad P. Liessmann: Nicht allzu hässlich sein. Das reicht uns schon. Mehr brauchen wir nicht.

Das wär ja auch noch schöner.