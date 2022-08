Gestern schrieb uns eine Leserin: „Ich denke, wir haben einen Lotto-Sechser gemacht, wenn wir in Österreich leben können.“ Sie wünsche sich wieder mehr hoffnungsvolle Gedanken“ in der Zeitung und bedaure, dass den Menschen angesichts von Negativmeldungen „die vielen positiven Aspekte eines Lebens in Österreich“ gar nicht mehr bewusst seien.

An einem Tag wie heute ist es leicht, eine erfreuliche Nachricht zu verkünden: In den kommenden Wochen wird an alle in Österreich lebenden Menschen der „Klima und Anti-Teuerungsbonus“ in Höhe von 500 Euro ausbezahlt (Kinder bekommen die Hälfte). Und für viele, die dieser Tage einfach nicht mehr wissen, womit sie Strom und Lebensmittel bezahlen sollen, wird sich das tatsächlich wie ein Lotto-Sechser anfühlen.

Doch das meinte die Leserin nicht. Eine Einmalzahlung mag Erleichterung bringen. Aber sie gibt nicht die Hoffnung zurück, die man irgendwo zwischen Pandemie-, Inflations- und Kriegsmeldungen begraben hat. Die Hoffnung kann man sich nur selbst zurückholen. Indem man auf das schaut, was gut ist. Und es ist vieles gut in unserem Lotto-Sechser-Land.