Humor und Tattoo

Die deutsche Schauspielerin Caroline Peters sagt im KURIER-Interview, sie brauche angesichts der schwierigen Lage dringend „Humorhilfe“: „Es herrscht so viel Krawall in der Gesellschaft, den man am besten mit Komödie auflösen kann. Weil dann alle darüber lachen dürfen – egal, über welche Position.“

Humor als Notwehrwaffe gegen die kuriosen Einfälle des Lebens, das können wir in Österreich. Sagt auch Peters: „In Österreich wird das mehr gewürdigt als in Deutschland. In Deutschland herrscht die generelle Einstellung, dass Komödie keinen Inhalt hat. Das halte ich für einen total falschen Ansatz.“

Apropos Humor mit Inhalt: Am 15. April kann man sich am Stephansplatz 6 kostenlos tätowieren lassen, allerdings nur christliche Motive wie Kreuze oder Fische. Erlaubt sind auch nur „christliche Körperteile“. Und die Tätowiermaschine wird vorher gesegnet. Danach hält das Tattoo in Ewigkeit, Amen.