Huhn von links!

Eine Meldung ging dieser Tage unter, zu Unrecht, wie Ihr Autor findet.

Also: In Deutschland hat eine Frau in einem Fast-Food-Restaurant eine Verkäuferin mit heißen Hühnerteilen beworfen, weil sie der Meinung war, ihr Essen sei nicht ausreichend frittiert. Falls Sie es ganz genau wissen wollen – wollen Sie es ganz genau wissen? – trug sich der Vorfall in Coburg in Oberfranken zu.

Die Verkäuferin wurde leicht verletzt, gegen die Kundin wurde wegen der Wurfgeschoße wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Man mag sich die Szene gar nicht ausmalen: Ein Lokal, in dem Hühnerflügel von rechts nach links durch die Landschaft flattern.

Dazu passend vielleicht folgende Nachricht: Die „Problembärin“ Gemma hat im italienischen Dorf Scanno eine Torte und einen Kuchen aus einem Hotel gestohlen. Ob Gemma auch Huhn mag, ist nicht überliefert.