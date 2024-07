Hosenbedingt

Gestern war an dieser Stelle von Sonnencreme die Rede. Angesichts des bisherigen Verlaufs dieses sogenannten Sommers ein bisschen übertrieben. Aber alles hat ja bekanntlich zwei Seiten. Wer zum Beispiel derzeit alarmierend lange braucht, um den Reißverschluss seiner Jeans zuzubekommen, ist womöglich gar nicht traurig darüber, dass das Wetter zuletzt nicht sehr badetauglich war. Bikinifigur war bis jetzt wurscht. (Außer zu Ostern, aber da hatten die Freibäder noch nicht offen.)

An dieser Stelle kommt die U4 ins Spiel. Für unsere Leser in Westösterreich: Sie ist ab Schulschluss zum Teil gesperrt. Immer. Gehört zur Standardausrüstung im Wiener Baustellensommer, von dem alle, insbesondere die Arbeitnehmer, profitieren. Das Gute ist: Man hat eine Ausrede, wenn man wegen dem Theater mit der engen Hose schon wieder zu spät in die Arbeit kommt. Falls Sie finden, das war zu viel Geschwätz: Für den Rest des Tages ist eh Luft anhalten angesagt. Wegen der Hose.