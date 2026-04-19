6:12:09 oder 6:40:56 beim Marathon: Finisher, die anspornen

Der "Hauptpreis ist der Spaß" titelte der Ehemann Ihrer Kolumnistin vergangene Woche an dieser Stelle, da hat er schon recht. Er bezog sich auf Laufveranstaltungen, die derart boomen, dass sogar die Königsdisziplin, der Marathon, oft binnen kurzer Zeit ausgebucht ist. Nun ist so ein Marathon für uns Hobbysportlerinnen und Hobbysportler kein Spaziergang. Über eine Distanz von 42,195 Kilometern auf den Beinen zu sein ist zäh.

Physisch, weil irgendwo auf der Strecke bestimmt irgendein Körperteil zu schmerzen beginnt, die Wade, das Knie, der Oberschenkel. Trinkt man zu viel, schwabbelt es im Bauch (und man muss unweigerlich auf eines der wunderbaren Dixie-Klos entlang der Strecke). Trinkt man zu wenig, hat man das Gefühl, auszutrocknen.

Applaus für alle, die so eine Distanz durchstehen Psychisch, weil unweigerlich das innere Faultier nachbohrt: Sag, weshalb genau tust du dir das eigentlich an? Regelmäßig für einen Marathon zu trainieren, andere Hobbys hintan zu stellen und am großen Tag auch tatsächlich durchzustehen, ist eine Leistung. Egal, ob in einer Superhammerzeit gerannt oder gerade noch vor dem Schlussauto ins Ziel gekommen: Wer einen Marathon durchzieht, dem gebührt Applaus.