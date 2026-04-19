Bitter: Gruen musste beim ersten Wien-Marathon aufgeben

Sein erster Vienna City Marathon ist für Aaron Gruen danebengegangen. Der mit großen Ambitionen angetretene ÖLV-Rekordhalter musste am Sonntag bei guten Bedingungen bereits kurz vor der Halbmarathonmarke aufgeben.

Der in den USA lebende 27-Jährige hatte eine Verbesserung seiner im Vorjahr aufgestellten Bestmarke von 2:09:53 Stunden geplant gehabt.

Besser lief es für Österreichs zweiten Topläufer. Andreas Vojta kam in 2:15,07 ins Ziel. Der Niederösterreicher hatte eine Zeit unter 2:14 angepeilt, seine Performance konnte sich dennoch sehen lassen. Am Ende kam der 36-Jährige als Neunter ins Ziel. "Es war nicht ganz das, was ich mir erhofft habe, es war etwas härter, als ich gedacht habe", sagt Vojta.