Bitter: Gruen musste beim ersten Wien-Marathon aufgeben
Österreichs Rekordhalter Aaron Gruen musste beim 43. Vienna City Marathon schon vor der Halbmarathon-Marke aufgeben. Besser lief es für Andreas Vojta.
Sein erster Vienna City Marathon ist für Aaron Gruen danebengegangen. Der mit großen Ambitionen angetretene ÖLV-Rekordhalter musste am Sonntag bei guten Bedingungen bereits kurz vor der Halbmarathonmarke aufgeben.
Der in den USA lebende 27-Jährige hatte eine Verbesserung seiner im Vorjahr aufgestellten Bestmarke von 2:09:53 Stunden geplant gehabt.
Besser lief es für Österreichs zweiten Topläufer. Andreas Vojta kam in 2:15,07 ins Ziel. Der Niederösterreicher hatte eine Zeit unter 2:14 angepeilt, seine Performance konnte sich dennoch sehen lassen. Am Ende kam der 36-Jährige als Neunter ins Ziel. "Es war nicht ganz das, was ich mir erhofft habe, es war etwas härter, als ich gedacht habe", sagt Vojta.
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