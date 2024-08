Reifen, dreh dich: Wie man bei Hula Hoop den Dreh (doch) schafft

Hula...ups. Schon wieder liegt der Reifen, der sich dynamisch um die Taille schwingen sollte, auf dem Boden. Immerhin, 20 Mal bücken und aufheben verbrennt vielleicht auch zwei, drei Kalorien. Speckabbau durch bunte Reifen Die Kolumnistin ist Spätzünder, was Fitnesstrends betrifft: Vor zwei, drei Jahren (hier sollte jetzt bewusst das Wort "Corona-Zeit" vermieden werden, aber irgendwie geht das nicht ohne) spülte Instagram jede Menge Videos herein, die sich um bunte Reifen drehten. Hula Hoop schien das probate Mittel zu sein, in Zeiten geschlossener Fitnessstudios und überfüllter Spazierwege im Wohnzimmer für Speckab- und Muskelaufbau an bestimmten Stellen zu sorgen.

Hullern (so nennt man das Reifendrehen in der dazugehörenden Fitnessgemeinschaft) zu Hörbuch oder TV-Lieblingsserie? Das könnte den täglichen Vorsatz von einer Stunde Bewegung unterstützen. Diagnose? Zu ungeschickt! Deshalb zogen also zwei solcher Reifen auch im Haushalt der Kolumnistin ein. Der erste, ein laut Beschreibung ausgewiesener Fitness-Hula-Hoop, landete nach zwei Tagen in der Ecke – Kolumnistin zu ungeschickt, vom ewigen Bücken nach dem Reifen am Boden tat nur der Ischias weh. Also Versuch mit Reifen Nummer 2: Dieses Exemplar wird wie ein Gürtel um die Taille gelegt, bewegt wird statt des Reifens ein Gewicht, das sich an einer Schnur um den Körper herum drehen soll.

Klingt einfach. Und siehe da – war es auch. Also einfacher. Es ist jedenfalls ein Vorteil, nicht mehr ständig den auf den Fußboden geplumpsten Reifen aufklauben zu müssen, auch wenn es einige Übung (und Platz) braucht, das Gewicht am Seil am Laufen zu halten. Die Muskeln in der Taille Aber noch nie war die Kolumnistin so erfreut über Schmerzen in der Taillengegend – das Drehen brachte Muskelkater alias profan auf steirisch "Spatzen". Wer hätte das gedacht? Das macht sich in gesteigerter Motivation bemerkbar, dem Hullern künftig doch noch mehr Schwung zu verpassen.