Unterschätztes Helferlein: Gehen beim Lauftraining

Ihre Kolumnistin will ja nicht schon wieder von den Gelenkswehwehchen anfangen, aber einmal muss noch sein. Erstens hilft ein Spaziergang nicht nur, um ein Iliosakralgelenk wieder flott zu kriegen, sondern tut auch Augen (Pause vom Bildschirm und vom Handywischen) und Seele (Sonne, Frühling und kein Handywischen) gut. Das unterschätzte Wundermittel Zweitens ist Gehen ein unterschätztes Wundermittel: Es hält den Kreislauf in Schwung, lässt sich im Alltag einbauen und erhöht ohne merkliche Anstrengung den täglichen Kalorienverbrauch. Eine Stunde Gehen bringt, abhängig von Größe und Gewicht, schon einmal 200 bis 250 Kilokalorien, das summiert sich.

Drittens sind Gehpausen auch ein gutes Helferlein für Läuferinnen und Läufer, untrennbar verbunden mit Jeff Galloway, der vor Kurzem nach einer Hirnblutung gestorben ist. "Run-walk-run"-Methode Galloway war Spitzenläufer mit 230 absolvierten Marathons und Teilnehmer an Olympischen Spielen, doch sein eigentlicher Erfolg lag an der Etablierung des Gehens im (Spitzen-)Laufsport. "Run-walk-run"-Methode nannte er sein Prinzip - ein Stück laufen, dann kurze Gehpause, dann wieder laufen.