Trotz Sportpause: Ein beleidigtes Gelenk, ein Ge(h)schenk?

Exakt vor zwei Wochen jammerte Ihre Kolumnistin über Schmerzen im unteren Rücken, Wärmepflaster und einen Ehemann, der sich schon auf das Muskelaufbautraining seiner Frau freut. Für seine neue Rolle als Drill Sergeant würde er sich wohl sogar ein passendes neues Outfit kaufen. Aber damit sollte er noch zuwarten, denn es geht auch billiger.

Weil sich auch nach zwei Wochen keine deutliche Besserung durch Cremes, Schmerztabletten und Wärmepflaster gezeigt hat, wurde eine zweite ärztliche Expertise eingeholt. Ein Gelenk ist schuld Und siehe da: Nicht die Bandscheiben, ein eingeklemmter Nerv oder verspannte Muskeln sind der Übeltäter, sondern ein Gelenk, von dem die Kolumnistin nicht einmal wusste, dass es existiert. Eine kleine Umfrage unter Kolleginnen und Kollegen bewies, dass dieses mangelhafte Wissen weit verbreitet ist.