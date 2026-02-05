Wie, so fragte Ihre Kolumnistin in die Runde lieber Kolleginnen und Kollegen, schreibt man denn etwas über Sport und Training und Bewegung, wenn man seit Tagen Wärmepflaster auf dem untern Rücken picken hat? Eine Stufe = Mount Everest Und jede sich Stufe anfühlt, als wäre sie der Mount Everest? – "Schreib genau das", riet Kollegin C. – und recht hat sie.

Das neue Jahr ist zwar voll neuer Vorsätze und guter Pläne, aber dann macht das Leben einen Strich – oder in dem Fall einen Stich im Rücken – und nix ist da mehr mit dem wöchentlich angepeilten Laufkilometerschnitt. Das Faultier kommt aus dem Eck Das ist kein Drama, es gibt viel Schlimmeres auf der großen, weiten Welt. Aber für die eigene kleine Welt, in der man endlich wieder in einen Trainingsrhythmus gefunden hat, ist sich nicht bewegen können wie erhofft schon ein Rückschlag. Das innere Faultier kommt bereits wieder aus dem Eck, in das es gerade erst verbannt wurde.