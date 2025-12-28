Nur tun statt versuchen? Wo sich auch Meister Yoda irren kann

So ziemlich genau vor einem Jahr hat sich Ihre Kolumnistin weit aus dem Fenster gelehnt und an dieser Stelle den ultimativen Vorsatz für 2025 festgeschrieben: Bei Trainingseinheiten – diesmal aber wirklich – konsequenter zu sein und sie – komme, was wolle – einzuhalten. Sie sollten sogar mit Kugelschreiber und Leuchtstift in den Tischkalender eingetragen werden. Die Idee dahinter: Was dort steht, pickt und wird erledigt, das klappt ja bei beruflichen Terminen oder Arztbesuchen auch.

Und die Bilanz? – Ja, eh. Eingetragen wurde ein paar Wochen lang. Beim Verschieben – was einem Absagen gleichkommt – war die Kolumnistin deutlich zielstrebiger als beim eigentlichen Ziel selbst, nämlich mehr Routine in den Sport zu bringen. Das innere Faultier hat zu oft gewonnen Begründungen dafür zu finden wäre nicht schwer, Job da, betreuungsbedürftige betagte Mutter dort. Aber ehrlich gesagt: Viel zu oft hat einfach nur das innere Faultier gewonnen.