Adieu, inneres Faultier! Diese alltägliche Bewegung kostet keinen Cent

Das fiese kleine Iliosakralgelenk hat sich wieder eingekriegt, es läuft halbwegs rund, die Schmerzen im Rücken sind verschwunden. Hat ja auch nur knappe vier Wochen gedauert, aber immerhin war die Therapie preiswert, gehen kostet nichts. Voll motiviert Ihre Kolumnistin ist also wieder halbwegs fit und motiviert, das innere Faultier wieder aus dem Leben zu verbannen, es hatte sich ja gerade wieder gemütlich eingenistet.

Aber Motivation in der Früh ist das eine, Durchziehen am Abend dann schon wieder eine ganz andere Sache. Doch zum Glück ist immer wieder Montag, und montags beginnt eine neue Herausforderung immer ganz besonders gut. Die guten Vorsätze starten immer an einem Montag Ihre Kolumnistin liebt Montage deshalb und fasst gern ausgerechnet an diesen Tagen allerlei Vorsätze: Weniger essen.

Keine Süßigkeiten.

Keine Chips (da kommt die Fastenzeit durch).

Mehr Schritte sammeln.

Wieder mit dem Krafttraining beginnen oder wenigstens abends Kniebeugen und Liegestütze beim Fernsehen machen.