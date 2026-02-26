Holzers Hürdenlauf

Adieu, inneres Faultier! Diese alltägliche Bewegung kostet keinen Cent

Der Rücken ist wieder fit, das Gehen hat geholfen. Jetzt ist die Motivation wieder da - jedenfalls jeden Montags aufs Neue.
Elisabeth Holzer-Ottawa

26.02.2026, 09:29

Das fiese kleine Iliosakralgelenk hat sich wieder eingekriegt, es läuft halbwegs rund, die Schmerzen im Rücken sind verschwunden. Hat ja auch nur knappe vier Wochen gedauert, aber immerhin war die Therapie preiswert, gehen kostet nichts.

Voll motiviert

Ihre Kolumnistin ist also wieder halbwegs fit und motiviert, das innere Faultier wieder aus dem Leben zu verbannen, es hatte sich ja gerade wieder gemütlich eingenistet.

Trotz Sportpause: Ein beleidigtes Gelenk, ein Ge(h)schenk?

Aber Motivation in der Früh ist das eine, Durchziehen am Abend dann schon wieder eine ganz andere Sache. Doch zum Glück ist immer wieder Montag, und montags beginnt eine neue Herausforderung immer ganz besonders gut.

Die guten Vorsätze starten immer an einem Montag

Ihre Kolumnistin liebt Montage deshalb und fasst gern ausgerechnet an diesen Tagen allerlei Vorsätze:

  • Weniger essen.
  • Keine Süßigkeiten.
  • Keine Chips (da kommt die Fastenzeit durch).
  • Mehr Schritte sammeln.
  • Wieder mit dem Krafttraining beginnen oder wenigstens abends Kniebeugen und Liegestütze beim Fernsehen machen.
Wärmepflaster: Frisches Futter fürs innere Faultier

Die Influencer-Challenges

Heutzutage nennt man so etwas freilich nicht mehr Vorsatz, das ist wohl zu altbacken und käme nicht gut in sozialen Medien. Die durchtrainierten Influencer propagieren Challenges, die sie ins Leben rufen und fordern Mitmachen auf.

Klickt man drauf, gibt’s entweder einen weiterführenden Link zu einem kostenpflichtigen Programm oder irgendwelche Produkte, die mehr oder weniger subtil feilgeboten werden. Gut, kann man machen, wenn’s hilft, warum nicht? Aber auch das ginge preiswerter: Einen Freund oder eine Kollegin geschnappt und gemeinsam das eigene Sport- oder Diätprogramm durchziehen. Sozialkontakte auf altmodisch, aber gut.

